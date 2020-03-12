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وجّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ أئمة المساجد في جميع المحافظات والمراكز التابعة لها بترك مقدار صف بين كل صفين في جميع الصلوات الخمس.
جاء ذلك حرصاً من الوزارة على سلامة مرتادي بيوت الله وتعزيزاً للإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الجهات المختصة بالدولة تجاه فيروس "كورونا".عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ فيروس كورونا الجديد
12 مارس 2020 - 17 رجب 1441 03:47 PM
حرصاً على سلامة مرتادي بيوت الله وتعزيزاً للإجراءات الوقائية
وجّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ أئمة المساجد في جميع المحافظات والمراكز التابعة لها بترك مقدار صف بين كل صفين في جميع الصلوات الخمس.
جاء ذلك حرصاً من الوزارة على سلامة مرتادي بيوت الله وتعزيزاً للإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الجهات المختصة بالدولة تجاه فيروس "كورونا".
، "آل الشيخ" يوجّه أئمة المساجد بترك صف بين كل صفين في الصلوات الخمس ،
المصدر : الخليج 365
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