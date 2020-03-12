، العثور على الطفل "عبدالله" بمكة.. أخفته أسرة آسيوية بمنزل مجاور ،

محمد بن مسعود - الدمام - الجهات الأمنية وجدته بعد ساعتين من نشر خبر "الخليج 365".. وتحقيقات لكشف الغموض

عثرت الجهات الأمنية على الطفل المفقود، والذي كان قد فُقد أمس في حي العمرة، وناشد ذووه عبر "الخليج 365" من يعثر عليه أن يتقدم ببلاغ لأقرب جهة أمنية.

وبحسب المصدر، فإن فرق البحث والتحري بشرطة العاصمة المقدسة عثرت على الطفل بأحد المنازل القريبة من منزل ذويه تسكنه إحدى الجاليات الآسيوية، والتي لم تفصح عن وجوده أثناء البحث عنه، وتم فتح ملف تحقيق؛ للكشف عن أسباب اختفاء الطفل في منزل المقارب لذوي الطفل المفقود.

وأضاف أحد أقارب الطفل أن الطفل بصحة جيدة وسليم بحمد الله، مقدماً شكره لـ"الخليج 365" على نشرها لمعاناتهم، وسرعة العثور على الطفل عن طريق فرق البحث والتحري بشرطة العاصمة المقدسة.

وكان الطفل قد فُقد عصر أمس الأربعاء بحي العمرة، ونشرت "الخليج 365" مناشدة ذويه بعنوان "عبدالله خرج ولم يعد.. طفل الـ3 سنوات مفقود من منزل ذويه بـ"تنعيم مكة".الجهات الأمنية مكة المكرمة