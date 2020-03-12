محمد بن مسعود - الدمام - 12 مارس 2020 - 17 رجب 1441 03:34 PM تمشياً مع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لمنع انتشار فيروس كورونا دون بصمة .. رئيس الهيئات يوجّه بتسجيل الحضور والانصراف إلكترونيًا دون بصمة .. رئيس الهيئات يوجّه بتسجيل الحضور والانصراف إلكترونيًا وجه الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، بتسجيل الحضور والانصراف إلكترونياً لمنسوبي الرئاسة العامة وفروعها وهيئاتها ومراكزها عن طريق البوابة الداخلية دون الحاجة لجهاز البصمة، اعتماداً على البيئة التقنية المتطورة في الرئاسة والتي تشمل جميع فروع الرئاسة وهيئاتها ومراكزها في مناطق المملكة.

ويأتي هذا التوجيه تمشياً مع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية لمنع انتشار فيروس كورونا، واستكمالًا للجهود التي تم اتخاذها بتوجيه من القيادة الحكيمة. الكلمات المفتاحية ، دون بصمة .. رئيس الهيئات يوجّه بتسجيل الحضور والانصراف إلكترونيًا ،

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