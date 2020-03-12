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محمد بن مسعود - الدمام - 12 مارس 2020 - 17 رجب 1441 03:41 PMتعليق الدوري الإسباني .. ريال مدريد في حجر صحي بسبب فيروس كورونا
أعلن نادي ريال مدريد اليوم فرض حجر صحي على كامل أفراد النادي بجميع ألعابه بعد إصابة أحد لاعبي فريق كرة السلة بفيروس كورونا المستجد، ما دفع رابطة دوري كرة القدم الإسباني إلى تعليق مباريات الدوري للجولتين المقبلتين على الأقل.
وأقيمت الثلاثاء أول مباراة دون جمهور في إسبانيا وكانت مؤجلة من الجولة الـ24 بفوز ريال سوسييداد على مضيفه إيبار 2-1، فيما كان من المقرر أن يفتتح ريال مدريد مباريات الجولة الـ28 على أرضه بعد غٍدٍ الجمعة ضد إيبار، باحثًا عن العودة إلى طريق الانتصارات ومحاولة استعادة الصدارة من غريمه برشلونة.
، تعليق الدوري الإسباني .. ريال مدريد في حجر صحي بسبب فيروس كورونا ،
المصدر : الخليج 365
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