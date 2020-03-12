السعودية اليوم / أيرلندا تعلن إغلاق المدارس والكليات والمرافق العامة



لندن 17 رجب 1441 هـ الموافق 12 مارس 2020 م واس

أعلن رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فاردكار اليوم عن إجراءات جديدة للحد من انتشار فيروس كرونا المستجد تشمل إغلاق المدارس ورياض الأطفال وعدد من المرافق العامة، إضافة إلى منع التجمعات الكبيرة في المناطق العامة والخاصة.

وأوضح فاردكار خلال مؤتمر صحفي أن الإجراءات الجديدة ستدخل حيز التنفيذ ابتداءً من الساعة السادسة مساء اليوم وحتى يوم 29 مارس الجاري.

مما يذكر أن جمهورية أيرلندا سجلت أمس أول حالة وفاة ذات علاقة بمرض فيروس كورونا فيما بلغ عدد الإصابات 43 حالة حتى آخر الإحصاءات.

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