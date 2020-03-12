السعودية اليوم / الهلال الأحمر بتبوك يرفع جاهزية 26 مركزاً إسعافياً بالمنطقة تحسباً للتقلبات الجوية



تبوك 17 رجب 1441 هـ الموافق 12 مارس 2020 م واس

رفع فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة تبوك الجاهزية ومستوى حالة التأهب في المراكز الإسعافية تحسبًا لأي طارئ قد يحدث - لا قدر الله - ، تزامناً مع تحذيرات هيئة الأرصاد وحماية البيئة بشأن التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة.

وأوضح مدير عام فرع المنطقة أحمد بن محمد العنزي، أن الإدارة قامت بالعمل على الخطط المعدة لمثل هذي التقلبات المناخية من خلال رفع جاهزية ( 26 ) مركزا إسعافيا وقيادات ميدانية داخل مدينة تبوك ومحافظاتها وخاصة المحافظات الساحلية التي شملتها التحذيرات وأيضاً الإستعداد لنشر الفرق الإسعافية وسيارات الدفع الرباعي في الطرق السريعة والرئيسية وأماكن تجمع المتنزهين والمناطق الأكثر هطولاً للأمطار تحسباً لأي طارئ ،مشيراً في المقابل إلى رفع جاهزية غرف العمليات لإستقبال البلاغات عند حدوث أي طارئ عنطريق الرقم الموحد ( 997 ) أو عن طريق التطبيق الإلكتروني أسعفني.

وأهاب " العنزي" بالمواطنين والمقيمين إلى ضرورة إتباع وسائل السلامة والإرشادات المرورية خلال هطول الأمطار و كذلك إتباع تعليمات الدفاع المدني فيما يتعلق بالإبتعاد عن الأودية ومجاري السيول.

// انتهى //

15:36ت م

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