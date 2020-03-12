السعودية اليوم / جنوب إفريقيا تسجل أربع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا



كيب تاون 17 رجب 1441 هـ الموافق 12 مارس 2020 م واس

سجلت حكومة جنوب إفريقيا اليوم، أربع حالات إصابة جديدة مؤكدة بمرض فيروس كورونا الجديد "كوفيد-19"، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 17.

وقال وزير الصحة في جنوب إفريقيا زويلي مكيزي، إن من الحالات الأربع الجديدة، توجد حالة إصابة محلية، في حين أن الثلاثة الآخرين لهم تاريخ سفر للخارج.

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15:28ت م

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