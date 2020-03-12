السعودية اليوم / سمو أمير نجران يصدر قرارات بتعديلات هيكلية بديوان الإمارة



نجران 17 رجب 1441 هـ الموافق 12 مارس 2020 م واس

أصدر صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، اليوم، جملة من القرارات، بإجراء تنظيمات هيكلية وإدارية بديوان الإمارة، تنفيذًا لما صدر عن مجلس الوزراء الشهر الماضي.

وتضمنت القرارات إلغاء إدارتين عامتين، مع انتقال اختصاصاتها إلى إدارات أخرى، حيث جرى إلغاء الإدارة العامة للمتابعة بالكامل ، ونقل النشاط المتعلق بالقيام بحملات تفتيشية، ومراقبة سير العمل في الجهاز، وفحص الشكاوى إلى وحدة المراجعة الداخلية، مع نقل التحقيقات الأولية التي تكشف عنها الرقابة إلى إدارة الشؤون القانونية، ونقل مراقبة انتظام الموظفين إلى الإدارة العامة للموارد البشرية.

وألغيت الإدارة العامة للتخطيط والتطوير، ونقل النشاط المتعلق بتطوير الموارد البشرية إلى الإدارة العامة للموارد البشرية، ونقل التطوير التنظيمي إلى وحدة التميز المؤسسي، إذا جاء في القرارات إنشاء وحدة إدارية بمسمى "إدارة التميز المؤسسي"؛ ترتبط بمدير عام الموارد البشرية، إضافة إلى فك ارتباط الإدارة العامة لتقنية المعلومات بسمو أمير المنطقة، وربطها بوكيل الإمارة.

//انتهى//

14:58ت م

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