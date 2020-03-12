السعودية اليوم / اتفاقية تعاون مشترك تجمع جامعة الأميرة نورة بغرفة الرياض لخدمة قطاع الأعمال وأفراد المجتمع



الرياض 17 رجب 1441 هـ الموافق 12 مارس 2020 م واس

وقعت جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن ممثلة بكلية التصاميم والفنون اليوم اتفاقية تعاون مشترك مع غرفة الرياض، بهدف توطيد العلاقة ومد جسور التعاون بين الطرفين في الجوانب البحثية والعلمية والتدريبية بالإضافة إلى تلبية قطاع مجتمع الأعمال تحقيقا لرؤية المملكة 2030.

وتضمنت بنود الاتفاقية التي وقعها من جانب الجامعة عميدة الكلية الدكتورة مها بنت أمين خياط، ومن جانب غرفة الرياض الأمين العام للغرفة ناصر بن عثمان أبو حميد، على أن يتعاون الطرفان للإسهام في خدمة العمل التطوعي وتعزيز المسؤولية الاجتماعية من خلال إقامة حلقات النقاش وورش العمل والبرامج والدورات المتخصصة وإعداد الدروس والبحوث ذات الاهتمام المشترك بالإضافة إلى استحداث قنوات اتصال بين الخريجات وأصحاب الأعمال.

وتأتي الاتفاقية المبرمة تماشيًا مع رسالة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن التي تركز على دعم التميز والريادة التعليمية والبحثية للمرأة إسهامًا في بناء الاقتصاد المعرفي بشراكة مجتمعية وعالمية.

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14:41ت م

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