شكرا لقرائتكم خبر عن موجه غبار تضرب جدة .. واستنفار الجهات الأمنية والصحية والان نبدء بالتفاصيل

تشهد محافظة جدة وعدد من محافظات منطقة مكة المكرمة موجة قوية من الغبار، تسببت في تدني الرؤية إلى مستويات متدنية تصل إلى اقل من كيلو متر، في حين استنفرت كافة الجهات الأمنية والصحية طاقاتها لمباشرة الحوادث المرورية والصحية نتيجة الموجه القوية للغبار.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة إلى اخذ الحيطة والحذر نتيجة لما تشهده المنطقة من تغيرات في الاحوال الجوية خلال هذه الأيام بحسب ما ورد من هيئة الارصاد وحماية البيئة.

واوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني ان الانذار الوارد من هيئة الأرصاد وحماية البيئة يشير إلى تأثر معظم اجزاء المنطقة بأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية ، كما تضمن الإنذار تأثر محافظات جدة والقنفذة والليث ورابغ بأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام الرؤية وكذلك ارتفاع الأمواج وذلك خلال اليوم الخميس .

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ودعا العقيد القرني إلى متابعة تقارير الأحوال الجوية وتقلبات الطقس المستمرة وما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تجنباً للتعرض للمخاطر المختلفة وكذلك متابعة تعليمات الدفاع المدني التي تصدر في حينه.

واهاب " القرني " بالجميع الالتزام بتعليمات السلامة خلال التنزه وعدم الاقتراب من الاجسام المتحركة عند نشاط الرياح وعدم التهور والمغامرة بالدخول في الأماكن الخطرة والبقاء في اقرب منطقة أمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الاطفال وعدم تركهم بمفردهم متمنين السلامة للجميع.

من جهتا نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات من أتربة مثارة تصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل جدة والقنفذة والليث ورابغ والجموم والكامل وبحرة وخليص والأجزاء الساحلية ، وبينت الهيئة أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة العاشرة مساءً.