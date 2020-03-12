شكرا لقرائتكم خبر عن قرار من" الصحة" بشأن الإجازات المرضية للعائدين من 4 دول والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة أنه يمكن لجميع القادمين للمملكة من الدول التالية (إيطاليا، كوريا الجنوبية، مصر ، لبنان) بعد تاريخ 27 فبراير 2020 والذين يخضعون للعزل المنزلي الحصول على إجازاتهم المرضية المصدرة من وزارة الصحة إلكترونيا عبر تطبيق "صحتي". onelink.to/yjc3nj

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