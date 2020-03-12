شكرا لقرائتكم خبر عن ​​​​​​​عطل طارئ يقطع الكهرباء عن بعض المشتركين في جدة والان نبدء بالتفاصيل

قالت الشركة السعودية للكهرباء عبر تويتر بأن عطلا طارئا تسبب في انقطاع الخدمة الكهربائية عن بعض المشتركين في مدينة جدة، كما اعتذرت الشركة لمشتركيها المتأثرين بالانقطاع مؤكدة بأن الفرق الميدانية بدأت بإعادة الخدمة لكافة المشتركين تدريجيا.

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