السعيد لـ “المواطن”: مدرسة خاصة لتعليم القيادة للنساء بحائل قريباً

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السعيد لـ “متابعات الخليج 365”: مدرسة خاصة لتعليم القيادة للنساء بحائل قريباً
متابعات الخليج 365 - عارف السويدي - حائل
في ظل الاهتمام الكبير بقيادة المرأة السيارة في السعودية بهدف تسهيل عملية تنقلها، أكد عادل السعيد، مدير مدرسة قيادة السيارات بحائل، لـ”متابعات الخليج 365” أن افتتاح مدرسة خاصة للنساء لتعليم قيادة السيارات بحائل في إجراءاته الأخيرة، وأنه في وقت وجيز سوف تستقبل المدرسة المتقدمات للحصول على رخص القيادة.
ولم يحدد السعيد وقت افتتاح المدرسة تحديداً تحسباً لأي طارئ، مكتفياً بالقول إنه قريباً وفي إجراءاته الأخيرة.
تجدر الإشارة إلى أن المملكة العربية السعودية، كانت قد سمحت للنساء بقيادة السيارات رسمياً في ١٠ / ١٠ / ١٤٣٩هـ.
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