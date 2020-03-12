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البحرين : عدم ختم إيران الجوازات سمح بتفشي كورونا
متابعات الخليج 365 - متابعة
أكدت وزارة الداخلية في البحرين أن إيران ارتكبت خطأً جسيماً بعدم ختم جوازات مواطني البحرين الذين يدخلون إليها عبر المنافذ الإيرانية.
وقالت الداخلية البحرينية إن عدم ختم إيران لجوازات البحرينيين سمح بانتشار خطير لـ كورونا في الخارج.
وتسببت إيران في نقل عدوى كورونا إلى كل دول الخليج بسبب تعمدها عدم ختم جوازات السفر عند الدخول.
وكانت المملكة سبقت البحرين في التنديد بسلوك إيران غير المسؤول لقيامها بإدخال مواطنين سعوديين إلى أراضيها، دون وضع ختم على جوازاتهم، في وقت تنتشر فيها الإصابة بفيروس كورونا الجديد covid-19، مما يحملها المسؤولية المباشرة في التسبب في تفشي الإصابة بالفيروس وانتشاره عبر العالم، وتشكيل خطر صحي يهدد سلامة البشرية، ويعد تقويضاً للجهود الدولية لمكافحة فيروس كورونا الجديد ويشكل خطراً على العالم أجمع.
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