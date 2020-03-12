شكرا لقرائتكم مدني حائل يحذر من تقلبات جوية الجمعة والسبت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-03-12 مدني حائل يحذر من تقلبات جوية الجمعة والسبت متابعات الخليج 365 - حائل حذر الدفاع المدني من التقلبات الجوية التي ستشهدها حائل خلال يومي الجمعة والسبت. Advertisements وقال الدفاع المدني في حائل وفقاً لتقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة يتوقع، بمشيئة الله، أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية تصحب بزخات البرد من متوسطة إلى غزيرة على مدينة حائل ومعظم محافظاتها خلال يومي الجمعة والسبت المقبلين مع نشاط في الرياح المثيرة للغبار وقد تؤدي لشبه انعدام في الرؤية . لذا تأمل مديرية الدفاع المدني بالمنطقة من الجميع توخي الحيطة. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر











Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مدني حائل يحذر من تقلبات جوية الجمعة والسبت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.