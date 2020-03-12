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الراجحي يعتمد منتدى الخبرة السعودي كجمعية أهلية
متابعات الخليج 365 - الرياض
صدر قرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي رقم 138708 وتاريخ 16/ 7/ 1441 باعتماد جمعية منتدى الخبرة السعودي جمعية أهلية برقم (1743) وفق تشكيلها ولائحتها التنفيذية المعتمدة.
وبهذه المناسبة قال رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور أحمد بن حسن الشهري: إن الجمعية ستكون بعون الله صوت حق ولسان صدق لخدمة وطن الخير والسلام والشعب السعودي الوفي وفق التوجه الحكيم والسديد من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، التي أولت عناية كريمة للتكامل وتبادل الخبرات بين قطاعات الدولة الثلاثة الحكومي والخاص والقطاع غير الربحي، وتشجيع العمل المجتمعي التطوعي ضمن أهداف رؤية السعودية 2030.
وتابع : هدفنا أن نكون الدرع الوفي والحصن الحصين للذود والدفاع عن وطننا الغالي ومقدراته ومكتسباته، كما أدعو بهذه المناسبة زملائي وزميلاتي في الجمعية لبذل أقصى الجهود الممكنة لخدمة الوطن الغالي داعياً الله عز وجل أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان في ظل قائد المسيرة وباني النهضة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان رعاه الله وحكومتنا الرشيدة.
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