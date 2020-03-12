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"وزارة الصحة" تؤكد على أهمية تجنب إقامة المناسبات الرسمية والاجتماعية لأكثر من 50 شخصا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس _ الرياض

أكدت وزارة الصحة على أهمية تجنب إقامة المناسبات الرسمية أو الاجتماعية التي يزيد عدد الحضور فيها على 50 شخصا، وضرورة تجنب المصافحة، حيث إنها من أكثر أسباب انتقال العدوى، وذلك لسلامة الجميع من عدوى فيروس كورونا الجديد.

ويأتي هذا التنبيه تواصلا للحملة التوعوية بفيروس كورونا، والتي أطلقتها الصحة تزامنا مع تفشي الفيروس، وذلك تحت شعار "الوقاية من كورونا"، حيث تهدف الحملة إلى توعية أفراد المجتمع بمختلف شرائحهم وفئاتهم بفيروس كورونا الجديد COVID 19، وإرشادهم للسلوكيات التوعوية السليمة التي تسهم - بإذن الله - في الوقاية منه والحد من انتشاره.

وتتضمن الحملة التركيز على عدد من النصائح التوعوية كالتوصية بغسل اليدين بالماء والصابون جيدا، والعطس في منديل أو في مرفق اليد، وتصحيح المفهوم حول استخدام الكمامة، حيث إنها تستخدم في حال كان مستخدمها يعاني من أعراض تنفسية كالعطاس والكحة أو يعتني بشخص مصاب.

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وأبانت الصحة بأن الحملة اشتملت على وسائل عدة، منها لوحات الطرق والشاشات الالكترونية في صالات المطارات وتكثيف النشر التوعوي عبر القنوات

الإذاعية والتلفازية وإعلانات منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدة على أهمية أخذ المعلومات من مصادرها الموثوقة كالموقع الالكترونية لوزارة الصحة ومنصاتها في الإعلام الإجتماعي (حساب الوزارة، حساب الصحة 937، وحساب عش بصحة المتخصص بالتوعية).

وطالبت الصحة الجميع بمساندة الجهود المبذولة للتصدي لهذا الفيروس والقيام بواجبهم للحد من انتشاره.

وأوضحت أن المملكة كبقية دول العالم تمر في هذه الأيام بظروف استثنائية تتطلب وعيا مجتمعيا عاليا بخطورة التهاون في التعامل مع كل من يشتبه به إصابته بفايروس كورونا، وهو ما يستدعي رفع درجة اليقظة والشعور بالمسؤولية لمساعدة الجهات المختصة على محاصرة الفايروس والحد من انتشاره وصولا إلى القضاء عليه بإذن الله.

ودعت المواطنين والمقيمين كافة إلى التواصل مع مركز صحة 937 للرد على استفساراتهم وتقديم الاستشارات لهم لكل ما يتعلق بفيروس كورونا الجديد، وذلك على مدار الساعة، مؤكدة على أهمية الوقاية من الأمراض التنفسية بشكل عام، ونصحت الجميع بضرورة الالتزام بالإرشادات التوعوية التي أصدرتها الصحة لتجنب الإصابة بالفيروسات - بإذن الله -.