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خادم الحرمين الشريفين يستقبل رئيس البرلمان العربي بمناسبة انتخابه رئيسا للبرلمان العربي لفترة ثانية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس _ الرياض

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اليوم، رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، بمناسبة انتخابه رئيساً للبرلمان العربي لفترة ثانية.

وهنأ خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - الدكتور السلمي، متمنيا له المزيد من التوفيق في مهامه.

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وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن تقديره لمواقف البرلمان العربي، ودفاعه المتواصل عن القضايا العربية، مؤكدا أهمية التصدي لظواهر التطرف والإرهاب، وكل ما يهدد أمن واستقرار الدول العربية.

بدوره عبر الدكتور السلمي عن شكر وتقدير البرلمان العربي لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد - حفظهما الله -، نظير جهود المملكة المستمرة في سبيل نصرة قضايا الأمة العربية.

حضر الاستقبال الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان.