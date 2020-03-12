، بارق.. أنباء عن مقتل مواطن على يد زوجته برصاصة في الرأس ،

محمد بن مسعود - الدمام - الجهات الأمنية باشرت الواقعة في ساعة متأخرة من مساء أمس

باشرت الجهات الأمنية في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء في إحدى قرى محافظة بارق بمنطقة عسير حادثة مقتل مواطن في منزله على يد زوجته الثلاثينية من سلاح ناري "مسدس"، واستقرت الطلقة في رأسه وأردته قتيلاً.

وتشير معلومات إلى أن الأسرة مكونة من 3 أطفال تتراوح أعمارهم بين 4 سنوات و12 عاماً.

"الخليج 365" ستوافيكم بتفاصيل أكثر حال توفرها.الجهات الأمنية محافظة بارق مقتل مواطن