، الملحق "خداوردي" يطمئن على مبتعثة تعرضت لمضايقات في أستراليا ،

محمد بن مسعود - الدمام - عقد اجتماعاً طارئاً مع مدير الجامعة.. ووعد بمحاسبة المقصرين

اطمأنّ الملحق الثقافي في أستراليا الدكتور هشام خداوردي، على مبتعثة في مدينة ملبورن تعرضت لمضايقات في الفصل الدراسي في جامعة RMIT الأسترالية، وزار الملحق الثقافي مدينة ملبورن، اليوم الخميس، لعقد اجتماع طارئ لمناقشة الحالة مع مدير الجامعة والمسؤولين.

ووعد "خداوردي" بمتابعة الموضوع بشكل شخصي؛ للتأكد من سلامة الطالبة واستقرار دراستها الأكاديمية، وكذلك محاسبة كل مقصر في الإشراف على المنظومة التعليمية والأمنية في الجامعة، مؤكداً أن المبتعثة في أمن وسلامة واطمئنان نفسي.

وأشار إلى التواصل مع ذوي الطالبة في السعودية؛ لطمأنتهم، ويتم التواصل مع الجامعة المعنية لمتابعة الموضوع، مؤكداً حرص وتشديد وزارة التعليم على سلامة وأمن كل المبتعثين، والتأكد من إكمالهم رحلتهم العلمية بكل نجاح وتميز.الملحق الثقافي في أستراليا الدكتور هشام خداوردي أستراليا