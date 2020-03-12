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أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الخميس، تسجيل 1075 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و75 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.
في المقابل، أشارت الوزارة إلى أن إجمالي المتعافين من الإصابة بفيروس "كورونا" بلغ 3276 حالة وفق ما نقلت "سبوتنيك".
وتحولت إيران إلى إحدى أكبر بؤر تفشي فيروس "كورونا" المستجد على مستوى العالم، مع ارتفاع حصيلة الضحايا فيها.وزارة الصحة الإيرانية فيروس كورونا الجديد
1075 إصابة جديدة بـ"كورونا" و75 حالة وفاة خلال 24 ساعة بإيرانصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-03-12
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الخميس، تسجيل 1075 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و75 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.
في المقابل، أشارت الوزارة إلى أن إجمالي المتعافين من الإصابة بفيروس "كورونا" بلغ 3276 حالة وفق ما نقلت "سبوتنيك".
وتحولت إيران إلى إحدى أكبر بؤر تفشي فيروس "كورونا" المستجد على مستوى العالم، مع ارتفاع حصيلة الضحايا فيها.
12 مارس 2020 - 17 رجب 1441
02:24 PM
وزارة الصحة تقول إن إجمالي المتعافين من الإصابة بلغ 3276 حالة
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الخميس، تسجيل 1075 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و75 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.
في المقابل، أشارت الوزارة إلى أن إجمالي المتعافين من الإصابة بفيروس "كورونا" بلغ 3276 حالة وفق ما نقلت "سبوتنيك".
وتحولت إيران إلى إحدى أكبر بؤر تفشي فيروس "كورونا" المستجد على مستوى العالم، مع ارتفاع حصيلة الضحايا فيها.
، 1075 إصابة جديدة بـ"كورونا" و75 حالة وفاة خلال 24 ساعة بإيران ،
المصدر : الخليج 365
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