، الإمارات تُهيب بمواطنيها عدم السفر إلى الهند حرصًا على سلامتهم ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
أهابت دولة الإمارات بمواطنيها، عدم السفر إلى الهند في الوقت الراهن؛ وذلك في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد في عدد من الدول.
ووفق ما نقلته وكالة أنباء الإمارات "وام"، قالت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان لها: "إن هذا القرار يأتي في إطار التوجيهات الصادرة من الحكومة الهندية التي أفادت بأنه سيتم منع جميع الأجانب -من حاملي التأشيرات الهندية بأنواعها كافة- من دخول الهند، حتى إشعار آخر؛ كإجراء احترازي اتخذته الحكومة الهندية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد".
ودعت سفارة الدولة في نيودلهي المواطنين الإماراتيين المتواجدين في جمهورية الهند، للتسجيل في خدمة "تواجدي"، والتواصل مع السفارة على الرقم +918181911111 للضرورة.فيروس كورونا الجديد الإمارات
الإمارات تُهيب بمواطنيها عدم السفر إلى الهند حرصًا على سلامتهمصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-03-12
أهابت دولة الإمارات بمواطنيها، عدم السفر إلى الهند في الوقت الراهن؛ وذلك في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد في عدد من الدول.
ووفق ما نقلته وكالة أنباء الإمارات "وام"، قالت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان لها: "إن هذا القرار يأتي في إطار التوجيهات الصادرة من الحكومة الهندية التي أفادت بأنه سيتم منع جميع الأجانب -من حاملي التأشيرات الهندية بأنواعها كافة- من دخول الهند، حتى إشعار آخر؛ كإجراء احترازي اتخذته الحكومة الهندية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد".
ودعت سفارة الدولة في نيودلهي المواطنين الإماراتيين المتواجدين في جمهورية الهند، للتسجيل في خدمة "تواجدي"، والتواصل مع السفارة على الرقم +918181911111 للضرورة.
12 مارس 2020 - 17 رجب 1441
01:48 PM
قالت: في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد في عدد من الدول
أهابت دولة الإمارات بمواطنيها، عدم السفر إلى الهند في الوقت الراهن؛ وذلك في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد في عدد من الدول.
ووفق ما نقلته وكالة أنباء الإمارات "وام"، قالت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان لها: "إن هذا القرار يأتي في إطار التوجيهات الصادرة من الحكومة الهندية التي أفادت بأنه سيتم منع جميع الأجانب -من حاملي التأشيرات الهندية بأنواعها كافة- من دخول الهند، حتى إشعار آخر؛ كإجراء احترازي اتخذته الحكومة الهندية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد".
ودعت سفارة الدولة في نيودلهي المواطنين الإماراتيين المتواجدين في جمهورية الهند، للتسجيل في خدمة "تواجدي"، والتواصل مع السفارة على الرقم +918181911111 للضرورة.
، الإمارات تُهيب بمواطنيها عدم السفر إلى الهند حرصًا على سلامتهم ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات تُهيب بمواطنيها عدم السفر إلى الهند حرصًا على سلامتهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.