بدءًا من الغد.. تعليق إقامة المعارض والمؤتمرات

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وجهت الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، بتعليق إقامة ‏المعارض والمؤتمرات اعتبارا من 13 مارس 2020، حتى ‏إشعار آخر.‏

وأكدت أن القرار جاء تماشياً مع الجهود الحكومية الحثيثة ‏والإجراءات المتخذة ضمن الإجراءات الاحترازية للتصدي ‏لفيروس كورونا (‏COVID-19‎‏)‏.

وكان وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة شدد على تجنب إقامة ‏وحضور المناسبات التي يزيد الحضور فيها عن ٥٠شخصًا.‏

ودعا عبر حسابه الرسمي على تويتر إلى تأجيل المصافحة ‏‏(مؤقتاً) من منطلق أنها من أكثر أسباب انتقال العدوى. ‏

