︎
.
وجهت الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، بتعليق إقامة المعارض والمؤتمرات اعتبارا من 13 مارس 2020، حتى إشعار آخر.
وأكدت أن القرار جاء تماشياً مع الجهود الحكومية الحثيثة والإجراءات المتخذة ضمن الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا (COVID-19).
وكان وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة شدد على تجنب إقامة وحضور المناسبات التي يزيد الحضور فيها عن ٥٠شخصًا.
ودعا عبر حسابه الرسمي على تويتر إلى تأجيل المصافحة (مؤقتاً) من منطلق أنها من أكثر أسباب انتقال العدوى.
كانت هذه تفاصيل خبر بدءًا من الغد.. تعليق إقامة المعارض والمؤتمرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.