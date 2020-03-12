بخطاب من «يسر».. وزارة الاتصالات تشكر أمانة جازان

قدمت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ممثلة في برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية «يسِّر»، خطابًا إلى أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان يشكره على مبادرة الأمانة وجميع بلدياتها إلى إتمام الربط الإلكتروني مع النظام الوطني الموحد للمراسلات الحكومية «مراسلات».

وأوضح بن سعيدان أن «مراسلات» هي منصة إلكترونية وطنية يتبناها برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية «يسِّر» التابع لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وتهدف إلى أن تكون منصة وطنية مركزية تشمل جميع الجهات الحكومية وتوفر لها إعداد المراسلات والوثائق الحكومية وتبادلها إلكترونيًّا بأسلوب لحظي بسهولة وجودة عالية، بما يضمن ارتفاع مستويات الأمان وسرعة الإنجاز وتوفير الوقت والجهد والتكلفة.

وقال أمين منطقة جازان بأن هذه الخطوة تأتي تحقيقًا لتوجهات الوزارة في مجال التحول الرقمي، ولرغبة الأمانة في تطوير بيئة العمل وتحسين جودة الخدمات وتسريع الإجراءات، مبينًا أن الأمانة بعد أن أتمت الربط المركزي مع جميع بلدياتها (26 بلدية) إلكترونيًّا وتطبيق نظام معاملات إلكتروني متطور مركزي مع وزارة الشؤون البلدية والقروية مكنها من إرسال المعاملات بين الوزارة والأمانة، وبين الأمانة والبلديات المرتبطة بها، والبلديات فيما بينها بشكل لحظي بدون ورق؛ بادرت إلى الربط مع النظام الوطني الموحد للمراسلات الحكومية «مراسلات» الذي سيتيح لها توسيع دائرة تبادل المعاملات إلكترونيًّا مع جميع الجهات الحكومية المرتبطة بالنظام ذاته.

وأكد بن سعيدان، في ختام تصريحه، حرص أمانة منطقة جازان على الاستفادة من التقنيات الحديثة تحقيقًا لرؤية المملكة 2030 ، منوهًا بالدعم الكبير الذي تقدمه وزارة الشؤون البلدية والقروية لتطوير بيئة العمل وتسريع الإجراءات وتحسين مستوى الخدمات الإلكترونية المقدمة للمستفيدين.