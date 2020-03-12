تعود لـ81 عامًا.. صورة نادرة تجمع الملك سعود والشيخ حمد بن عيسى

وثقت صورة نادرة، يعود تاريخها إلى 81 عامًا، للعلاقات الوثيقة بين السعودية والبحرين.
وجمعت الصورة التي نشرتها مؤسسة الملك سعود عبر حسابها بتويتر، ولي العهد الملك سعود، مع أمير البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة.
وتضمنت الصورة عددًا من الأمراء هم: الأمير محمد بن عبدالعزيز، والأمير طلال بن عبدالعزيز، إضافة إلى المرافقين للملك عبدالعزيز في رحلته إلى البحرين عام 1939م.
يذكر أنه في عام 1939، زار الملك عبدالعزيز مدينة الظهران؛ ليتفقد أعمال الحفر والتنقيب عن البترول، وهناك التقى حاكم البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، وبعد أول مايو 1939، زار الملك عبدالعزيز البحرين للمرة الثالثة، ورافقه خلالها كل من: الأمير سعود والأمير فيصل، واستمرت الزيارة 7 أيام.
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