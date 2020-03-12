تنبيهات الأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران والباحة والمدينة

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الخميس، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على مناطق نجران والمدينة المنورة والباحة، كما نبهت إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة تبوك.

وبحسب تنبيهات الهيئة، تشهد مدينة نجران ومحافظات ثار، وبدر الجنوب، ويدمة، وحبونا، وخباش، وشرورة، رياحًا سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران، مشيرة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة 8 مساءً.

وبالنسبة لمنطقة المدينة المنورة، تضمنت تنبيهات الأرصاد رياحًا نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية.

وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية، والعلا، والعيص، والمهد، وبدر، وخيبر، ووادي الفرع، تستمر حتى الساعة السابعة من مساء هذا اليوم.

وإلى منطقة الباحة، نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، مشيرة إلى أن الحالة تشمل محافظة الحجرة، والمندق، وبني حسن، وغامد الزناد، و تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.

وبالنسبة لمنطقة تبوك، أصدرت الهيئة تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البرَد وجريان السيول تشمل تبوك وجميع محافظات المنطقة، مشيرة إلى أن الحالة تبدأ من الساعة الواحدة ظهرًا وتستمر حتى الساعة الواحدة صباحًا.

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وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية على طول الساحل الغربي للبحر الأحمر يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الداخلية من مناطق (مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الجوف، حائل، الحدود الشمالية، كذلك على الأجزاء الغربية من منطقتي الرياض والقصيم) يصاحبها ارتفاع في درجات الحرارة، كما تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية على منطقة تبوك وأجزاء من مناطق (المدينة المنورة، الجوف، الحدود الشمالية).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 25-55 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من مترين إلى ثلاثة أمتار، وحالة البحر مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 12-38 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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