علقت الدراسة ولم يتوقف التعليم.. مناقشة أول رسالة ماجستير عن بعد بجامعة القصيم

في أول مناقشة لرسالة ماجستير عن بُعد بجامعة القصيم، تناقش سارة البراك الباحثة في كلية التصاميم اليوم الخميس، رسالتها بعنوان «توظيف الزخارف التقليدية في منطقة نجد».

وتُجرى المناقشة عبر نظام إدارة التعليم الإلكتروني «بلاك بورد» من خلال الفصول الافتراضية، بحضور ٨٥ من الأستاذة والطالبات إلكترونيًا.

والرسالة من إعداد سارة بنت عبدالرحمن بن صالح البراك، وإشراف الدكتورة أم محمد جابر السيد محمد الأستاذ المساعد بقسم تصميم الأزياء كلية التصاميم – جامعة القصيم.

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وقالت جامعة القصيم عبر حسابها بموقع «تويتر»: «في أول مناقشة لرسالة ماجستير عن بُعد في جامعة القصيم، الباحثة في كلية التصاميم سارة البراك تناقش رسالتها المقدمة بعنوان (توظيف الزخارف التقليدية في منطقة نجد) عبر نظام إدارة التعليم الإلكتروني بلاك بورد من خلال الفصول الافتراضية اليوم، بحضور ٨٥ من الأستاذة والطالبات إلكترونيًا».

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