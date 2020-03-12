تصدر هاشتاق «#المفقود_عبدالله_محسن_اللحياني» موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وذلك عقب اختفائه أمس الأربعاء بمكة المكرمة، بينما وجهت أسرته رسالة ناشدت فيها كل من لديه معلومة عنه الاتصال بها.
وخرج الطفل عبدالله اللحياني البالغ من العمر 3 سنوات، من منزله أمس الأربعاء (16 رجب 1441)، في حي العمرة بمكة المكرمة، وكان يرتدي بنطلونًا بيج وتيشرتًا أبيض.
وتفاعل نشطاء تويتر مع قصة اختفاء الطفل عبدالله اللحياني، حيث قالت مغردة: «قطعت قلوبنا الله يرجعك سالم». وقال مغرد آخر: «الله يرده لأهله رداً جميلاً يارب رد الضآلة لضالته يارب العالمين».
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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. أسرة الطفل اللحياني المختفي بمكة توجه رسالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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