بالفيديو.. وزارة الصحة تكشف الفرق بين العزل والحجر الصحي لحالات كورونا

أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أن الحجر الصحي والعزل الصحي هما درجتان وقائيتان لحماية المجتمع من انتشار الأمراض والأوبئة مثل فيروس كورونا.
وقال العبدالعالي -خلال استضافته في برنامج «معالي المواطن» المذاع على قناة «إم بي سي»- إن الفرق بين العزل والحجر، هو أن العزل الصحي يكون للحالات الأخف ضررًا، وإذا تطورت الحالة يتم وضعها في الحجر الصحي.
وتابع بأن الشخص الذي يتعرض للعدوى من أحد المصابين يوصى أولًا بأن يوضع في العزل الصحي بالمنزل وتتم متابعته طبيًّا.
وطالب العبد العالي كل من يشعر بأعراض تشبه الأنفلونزا بالتواصل مع وزارة الصحة للحصول على العلاج المناسب ومتابعته طبيًّا. مشيرًا إلى أن كل شخص زار دولة موبوءة بفيروس كورونا عليه التوجه لأحد المستشفيات لتلقّي الرعاية اللازمة.
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