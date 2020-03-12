موافقة مشروطة من الجوازات على رحيل العمالة "جوًّا" لقائمة "دول كورونا"

أوضحت المديرية العامة للجوازات، اليوم الخميس، أنه يمكن للعامل الذي لديه تأشيرة خروج نهائي، السفر جوًّا لإحدى الدول المعلق السفر اليها بسبب فيروس كورونا.

وذكرت الجوازات -عبر حسابها بتويتر- أن المقيمين المتواجدين في المملكة، ولديهم تأشيرة خروج نهائية ويرغبون في المغادرة إلى بلدانهم أو إلى إحدى الدول المعلق السفر إليها بسبب فيروس كورونا، يتم السماح لهم بالمغادرة جوًّا.

ووجّه أحد المواطنين استفسارًا بأن هناك عاملًا هنديًّا تنتهي إقامته يوم 29 مارس 2020 وسيخرج خروجًا نهائيًّا، فهل سيكون هناك استثناء لمثل هذه الحالة والسماح له بالسفر؟ مع العلم أن رحلته يوم 25 مارس.

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