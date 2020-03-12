«حساب المواطن» يحدد مدة دراسة الأهلية لطلبات التسجيل بعد 10 مارس

أوضح «حساب المواطن» أنه في حال تقديم طلب للتسجيل في البرنامج بعد تاريخ 10 مارس، ستتم دراسة حالة الأهلية وإبلاغ المستفيد ضمن دورة الأهلية لشهر «مايو»، مشيرًا إلى أنه إذا انطبقت معايير الاستحقاق على المتقدم سيشمله الدعم».
جاء ذلك ردًّا من البرنامج على استفسار ورده من أحد المتابعين عبر حسابه «خدمة المستفيدين» بموقع «تويتر»، قال فيه: «كم تأخذ دراسة الأهلية؟».
وقال حساب المواطن: «وعليكم السلام.. في حال تم تقديم الطلب بعد تاريخ 10 مارس سيتم دراسة حالة أهليتك وإبلاغك باستيفائك شروط الأهلية عن طريق زيارة حسابك (دراسة الأهلية) ضمن دورة الأهلية لشهر (مايو).. نسعد بخدمتك».
وكان برنامج حساب المواطن أودع، الثلاثاء الماضي، 2.7 مليار ريال مخصص دعم الدفعة الـ28 (دفعة شهر مارس) للمستفيدين المكتملة طلباتهم. وبلغت نسبة المستفيدين المستوفين معايير الاستحقاق 83%، ليتجاوز عددهم 12.7 مليون مستفيد وتابع، كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 11 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقه 68.8 مليار ريال، منها 452 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.
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