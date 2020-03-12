مدني مكة المكرمة يحذر من تغيرات الأحوال الجوية

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة إلى اخذ الحيطة والحذر نتيجة لما تشهده المنطقة من تغيرات في الاحوال الجوية خلال هذه الأيام بحسب ما ورد من هيئة الارصاد وحماية البيئة . واوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني ان الانذار الوارد من هيئة الأرصاد وحماية البيئة يشير إلى تأثر معظم اجزاء المنطقة بأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية، و تضمن الإنذار تأثر محافظات جدة والقنفذة والليث ورابغ بأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام الرؤية وكذلك ارتفاع الأمواج وذلك خلال اليوم الخميس .

ودعا العقيد القرني إلى متابعة تقارير الأحوال الجوية وتقلبات الطقس المستمرة وما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تجنباً للتعرض للمخاطر المختلفة وكذلك متابعة تعليمات الدفاع المدني التي تصدر في حينه.

وتهيب مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة بالجميع الالتزام بتعليمات السلامة خلال التنزه وعدم الاقتراب من الاجسام المتحركة عند نشاط الرياح وعدم التهور والمغامرة بالدخول في الأماكن الخطرة والبقاء في اقرب منطقة أمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الاطفال وعدم تركهم بمفردهم متمنين السلامة للجميع.