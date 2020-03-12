السعودية اليوم / النمسا تعلن أول حالة وفاة بفيروس كورونا



فيينا 17 رجب 1441 هـ الموافق 12 مارس 2020 م واس

أعلن فريق الأزمات الطبية بالعاصمة النمساوية فيينا اليوم أول حالة وفاة ناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19) بالنمسا.

وأوضح الفريق أن حالة الوفاة لرجل 69 عامًا عاد من إيطاليا إلى النمسا مؤخرًا.

ووفقًا لآخر البيانات الرسمية في النمسا صباح اليوم، فإنه تم تسجيل 302 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس.

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13:51ت م

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