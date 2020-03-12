السعودية اليوم / الحملة ‫الوقائية‬ من فيروس كورونا تواصل أعمالها بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة



المدينة المنورة 17 رجب 1441 هـ الموافق 12 مارس 2020 م واس

تتواصل بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة أعمال الحملة التوعوية للوقاية من "فيروس كورونا " التي تنظمها المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة بالتعاون مع شركة طيبة لتشغيل المطارات, وتستهدف العاملين والمسافرين عبر المطار .

وتهدف الحملة إلى الوقاية من فيروس كورونا‬ و رفع مستوى الوعي وتعزيز صحة الفرد و المجمتع ، بالإضافة إلى تفعيل شاشات التوعية بصالات ومرافق المطار عبر بث رسائل حول التدابير المتخذة والعمل بها في هذا الجانب .

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13:43ت م

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