ع / السعودية اليوم / إصابة وزيرة إسبانية بفيروس كورونا المستجد



مدريد 17 رجب 1441 هـ الموافق 12 مارس 2020 م واس

أعلنت الحكومة الإسبانية اليوم إصابة وزيرة المساواة إيرين مونتيرو بفيروس كورونا المستجد وفرض إجراءات الحجر الطبي عليها .

وقال بيان للحكومة الإسبانية : سيخضع جميع أعضاء الحكومة لفحوص.

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13:37ت م

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