السعودية اليوم / المستشفى الجامعي بجامعة الملك عبدالعزيز ينفذ فرضية حريق مع إخلاء جزئي



جدة 17 رجب 1441 هـ الموافق 12 مارس 2020 م واس

نفذ المستشفى الجامعي بجامعة الملك عبدالعزيز أمس، خطة فرضية لحريق مع إخلاء جزئي بمشاركة المديرية العامة للدفاع المدني، ومديرية الشؤون الصحية بجدة.

وأوضح وكيل كلية الطب مدير المستشفى الجامعي الدكتور عمرو الحبشي، أن تنفيذ الفرضية يأتي في سياق الجهود المبذولة من قبل مديرية الشؤون الصحية بجدة للتعاون مع الجهات الصحية من خلال القيام بالفرضيات والتجارب التطبيقية، بهدف الوصول لأعلى درجات الجاهزية.

يأتي ذلك ضمن سلسلة من الفرضيات لتنفيذ خطة الكوارث الداخلية كخطوات استباقية لتدريب العاملين في المستشفى على مواجهة الحالات الطارئة والحرائق، وتنفيذ الطرق المثلى في التعامل معها.

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13:15ت م

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