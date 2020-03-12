السعودية اليوم / اليونان تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا



أثينا 17 رجب 1441 هـ الموافق 12 مارس 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة اليونانية وفاة شخص " 66 عاما " جراء إصابته بفيروس

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم إن "هذا الشخص المصاب، الذي لم يكشف عن هويته، دخل إلى مستشفى في مدينة باتراس الواقعة غربي اليونان في الثاني من مارس، عقب عودته من جولة شملت مصر والأراضي الفلسطينية المحتلة.

// انتهى //

08:52ت م

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أثينا 17 رجب 1441 هـ الموافق 12 مارس 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة اليونانية وفاة شخص " 66 عاما " جراء إصابته بفيروس كورونا وقالت الوزارة في بيان لها اليوم إن "هذا الشخص المصاب، الذي لم يكشف عن هويته، دخل إلى مستشفى في مدينة باتراس الواقعة غربي اليونان في الثاني من مارس، عقب عودته من جولة شملت مصر والأراضي الفلسطينية المحتلة.// انتهى //08:52ت م0014

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