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هنا شرح دروس اليوم الخامس من الأسبوع الثامن لجميع المراحل
يمكن مشاهدته عبر تردد قناة عين التابعة للتعليم أو اليوتيوب
متابعات الخليج 365 -الرياض
قدمت قنوات عين دروس التابعة لوزارة التعليم بثاً مباشراً لشرح الدروس لليوم الدراسي الخامس من الأسبوع الثامن لجميع المراحل الدراسية (ابتدائي – متوسط – ثانوي).
ويمكن متابعة البث المباشر لشرح الدروس لليوم الدراسي الخامس من الأسبوع الثامن عبر البث الفضائي لقناة عين على التردد 12437 عرب سات/عمودي، أو بث اليوتيوب على الرابط التالي: هنا.
أعلنت وزارة التعليم زيادة عدد قنوات البث إلى 19 قناة (6 ابتدائي، 3 متوسط، 10 ثانوي)؛ لتتيح للطلاب والطالبات متابعة دراستهم، عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437 عمودي في بث مباشر من (8 ص إلى 12:30 ظ)، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب: هنا
ودعت وزارة التعليم، الاثنين الماضي، الطلاب لمتابعة دراستهم من مصادر تعليمية غير متزامنة عبر قنوات عين على تردد عربسات، وذلك من خلال تطبيق منظومة التعليم الموحد للاستفادة من خدمات التعليم عن بعد، المعتمد من الوزارة للطلاب فقط.
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