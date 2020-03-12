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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن تعليق جميع الرحلات المتوجهة من البلدان الأوروبية نحو الولايات المتحدة الأمريكية؛ باستثناء بريطانيا؛ وذلك في خطوة تهدف لوقف تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.
وأضاف ترامب في خطاب وجّهه للأمريكيين مساء الأربعاء: "من أجل منع وصول إصابات جديدة إلى أراضينا، سنعلّق جميع الرحلات من أوروبا إلى الولايات المتحدة"؛ موضحًا أن القوانين الجديدة تدخل حيز التنفيذ بدءًا من منتصف ليل الجمعة؛ مفيدًا بأن إدارته لن تردد في اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأمريكيين.دونالد ترامب فيروس كورونا الجديد
12 مارس 2020 - 17 رجب 1441 08:34 AM
يدخل حيز التنفيذ بدءًا من منتصف ليل الجمعة
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن تعليق جميع الرحلات المتوجهة من البلدان الأوروبية نحو الولايات المتحدة الأمريكية؛ باستثناء بريطانيا؛ وذلك في خطوة تهدف لوقف تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.
وأضاف ترامب في خطاب وجّهه للأمريكيين مساء الأربعاء: "من أجل منع وصول إصابات جديدة إلى أراضينا، سنعلّق جميع الرحلات من أوروبا إلى الولايات المتحدة"؛ موضحًا أن القوانين الجديدة تدخل حيز التنفيذ بدءًا من منتصف ليل الجمعة؛ مفيدًا بأن إدارته لن تردد في اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأمريكيين.
، ترامب يعلن تعليق جميع الرحلات المتوجهة من أوروبا نحو الولايات المتحدة ،
المصدر : الخليج 365
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