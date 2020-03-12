رياضي / تعليق موسم دوري السلة الأمريكي للمحترفين بعد إصابة أحد اللاعبين بفيروس كورونا



لوس أنجلوس 17 رجب 1441 هـ الموافق 12 مارس 2020 م واس

أعلنت رابطة دوري السلة الأمريكي للمحترفين (إن بي إيه) تعليق الموسم الرياضي الحالي حتى إشعار آخر بعد أن أظهرت نتائج أولية لتحاليل إصابة أحد لاعبي فريق يوتا جاز بفيروس

وقالت الرابطة في بيان إنها ألغت مباراة كانت ستجمع بين فريقي أوكلاهوما سيتي ثاندر وفريق يوتا جاز، وذلك بعد أن أظهرت نتيجة التحليل إصابة اللاعب قبل وقت قصير من بدء المباراة.

وأضافت الرابطة: "سيتم إيقاف الدوري الأمريكي للمحترفين بعد اختتام جدول مباريات الليلة حتى إشعار آخر"، مفيدة أنها ستستغل هذا التوقف لتحديد الخطوات التالية للمضي قدما فيما يتعلق بوباء فيروس كورونا.

// انتهى //

07:09ت م

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لوس أنجلوس 17 رجب 1441 هـ الموافق 12 مارس 2020 م واسأعلنت رابطة دوري السلة الأمريكي للمحترفين (إن بي إيه) تعليق الموسم الرياضي الحالي حتى إشعار آخر بعد أن أظهرت نتائج أولية لتحاليل إصابة أحد لاعبي فريق يوتا جاز بفيروس كورونا وقالت الرابطة في بيان إنها ألغت مباراة كانت ستجمع بين فريقي أوكلاهوما سيتي ثاندر وفريق يوتا جاز، وذلك بعد أن أظهرت نتيجة التحليل إصابة اللاعب قبل وقت قصير من بدء المباراة.وأضافت الرابطة: "سيتم إيقاف الدوري الأمريكي للمحترفين بعد اختتام جدول مباريات الليلة حتى إشعار آخر"، مفيدة أنها ستستغل هذا التوقف لتحديد الخطوات التالية للمضي قدما فيما يتعلق بوباء فيروس كورونا.// انتهى //07:09ت م0009

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