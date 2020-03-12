

واشنطن 17 رجب 1441 هـ الموافق 12 مارس 2020 م واس

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تعليق جميع الرحلات المتوجهة من البلدان الأوروبية نحو الولايات المتحدة الأمريكية باستثناء بريطانيا، وذلك في خطوة تهدف وقف تفشي وباء

وأضاف ترامب في خطاب وجهه للأمريكيين مساء الأربعاء:" من أجل منع وصول إصابات جديدة إلى أراضينا، سنعلق جميع الرحلات من أوروبا إلى الولايات المتحدة"، موضحا أن القوانين الجديدة تدخل حيز التنفيذ بدءا من منتصف ليل الجمعة، مفيدا أن إدارته لن تردد في اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأمريكيين.

// انتهى //

06:06ت م

0008



واشنطن 17 رجب 1441 هـ الموافق 12 مارس 2020 م واسأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تعليق جميع الرحلات المتوجهة من البلدان الأوروبية نحو الولايات المتحدة الأمريكية باستثناء بريطانيا، وذلك في خطوة تهدف وقف تفشي وباء فيروس كورونا المستجد وأضاف ترامب في خطاب وجهه للأمريكيين مساء الأربعاء:" من أجل منع وصول إصابات جديدة إلى أراضينا، سنعلق جميع الرحلات من أوروبا إلى الولايات المتحدة"، موضحا أن القوانين الجديدة تدخل حيز التنفيذ بدءا من منتصف ليل الجمعة، مفيدا أن إدارته لن تردد في اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأمريكيين.// انتهى //06:06ت م0008

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / ترامب يعلن تعليق جميع الرحلات المتوجهة من أوروبا نحو الولايات المتحدة الأمريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.