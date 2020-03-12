مستقبلي "واس" بهذا ينتهي بثنا لهذا اليوم الخميس 1441/7/17 هـ الموافق 2020/03/12 م واس

الأربعاء 16 رجب 1441 هـ الموافق 11 مارس 2020 م واس

05:42ت م

0296



www.spa.gov.sa/2046778 الأربعاء 16 رجب 1441 هـ الموافق 11 مارس 2020 م واس05:42ت م0296

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.