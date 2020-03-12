

ياوندي 16 رجب 1441 هـ الموافق 11 مارس 2020 م واس

أكدت الكاميرون والكونغو برازافيل عزمهما العمل من أجل إنجاح عملية ترسيم الحدود بين البلدين.

جاء ذلك في أعقاب الاجتماع الثالث للجنة المشتركة من خبراء ترسيم الحدود بين البلدين، الذي جرى عقده في منطقة "دوالا" في الكاميرون لبحث سبل ترسيم الحدود بطريقة سلمية.

وقال وزير شئون الإدارة الإقليمية بالكاميرون بول أتانجا إنجي إن هذا الاجتماع جاء تماشيًا مع الالتزام بالعمل من أجل إجراء عملية ترسيم سلمية للحدود المشتركة بين البلدين والتي يزيد طولها على 400 كيلو متر.

وأكد وزير الداخلية الكونغولي ريموند إمبولو أنه ليس هناك نزاع حدودي بين الكاميرون والكونغو برازافيل، قائلًا إنه من الضروري أن تعمل اللجنة المشتركة من أجل إجراء ترسيم دقيق للحدود التي يرجع تاريخها إلى أكثر من 100 عام. وأكد الوزيران أن عملية ترسيم الحدود تأخذ مسارها الصحيح.

// انتهى //

04:29ت م

0295





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الكاميرون والكونغو برازافيل تؤكدان عزمهما العمل لإنجاح ترسيم الحدود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.