السعودية اليوم / تسجيل وفيات و إصابات جديدة بفيروس كورونا في الصين وكوريا الجنوبية



بكين / سيئول 16 رجب 1441 هـ الموافق 11 مارس 2020 م واس

أعلنت السلطات الصحية في الصين اليوم تسجيل 11 حالة وفاة جديدة بفيروس

وذكرت السلطات الصحية الصينية أنه تم كذلك تسجيل حالة 15 إصابة بالفيروس، ليصل إجمالي الحالات المسجلة هناك إلى 80793 حالة.

كما أعلنت كوريا الجنوبية تسجيل ست حالات وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية ، لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 66 حالة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم أنه تم خلال هذه الفترة أيضا تسجيل 114 حالة إصابة، ليبلغ إجمالي الإصابات بالفيروس 7869 حالة.

// انتهى //

04:24ت م

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بكين / سيئول 16 رجب 1441 هـ الموافق 11 مارس 2020 م واسأعلنت السلطات الصحية في الصين اليوم تسجيل 11 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.وذكرت السلطات الصحية الصينية أنه تم كذلك تسجيل حالة 15 إصابة بالفيروس، ليصل إجمالي الحالات المسجلة هناك إلى 80793 حالة.كما أعلنت كوريا الجنوبية تسجيل ست حالات وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية ، لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 66 حالة.ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم أنه تم خلال هذه الفترة أيضا تسجيل 114 حالة إصابة، ليبلغ إجمالي الإصابات بالفيروس 7869 حالة.// انتهى //04:24ت م0294

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