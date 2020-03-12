شكرا لقرائتكم خبر عن 9 شاحنات إغاثية تعبر منفذ الوديعة والان نبدء بالتفاصيل

عبرت منفذ الوديعة الحدودي 9 شاحنات إغاثية في الفترة من 5 إلى 11 مارس الجاري، تحمل على متنها 150 طنا تشمل على 7.500 كرتون من التمور، ومواد إيوائية تحتوي على 200 خيمة و400 بطانية تزن 25 طنًا، و200 سلة غذائية تزن 22 طنًا و200 كيلو غرام، تستهدف محافظات عدن، مأرب، حجة.

وتأتي المعونات امتدادا للجهود الإغاثية والإنسانية التي يقدمها المركز لكافة المحافظات اليمنية دون تمييز بما فيها المحافظات التي ترزح تحت وطأة الحوثيين.