شاهد.. العثيم في رصيده 5 مليارات ويحمل الأول متوسط

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أظهر مقطع فيديو متداول، رجل الأعمال مالك مجموعة أسواق العثيم الأستاذ عبدالله العثيم، وهو يعترف بأنه كان فاشل في التعليم.
وقال المواطن الذي تقدر ثروته بأكثر من 5 مليارات ريال في مقابلة تلفزيونية : انا فاشل في التعليم. ومؤهلي اول متوسط.
وأضاف: كنت أقدم ورقة الأمتحان للمراقب فيها الأسم والتاريخ فقط والباقي ابيض لأني كنت فاشل دراسيًا حتى قال لي معلم في مرة ماشاء الله طالب في جسمك ومايعرف يٌجيب..، ولكني حققت نجاح كبير في التجارة.
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