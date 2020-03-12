18 تطبيق و 20 لعبة متاحة مجانًا ولفترة محدودة لمستخدمي أندرويد

︎ : . كما عودناكم وبشكل أسبوعي نستعرض معكم باقة من ألعاب و تطبيقات نظام التشغيل أندرويد المدفوعة، على أن تكون متاحة مجّانًا وبالكامل لفترة محدودة لجميع المستخدمين. لتكون هذه المقالة صفقة كبيرة لمستخدمي نظام تشغيل أندرويد المذكور، ودائمًا ما نؤكد لا تُؤجل تحميل أي تطبيق أو لعبة تُعجِبُكَ فربما لا يتم الأخذ بالوقت المحدد والرجوع لسعره الحقيقي في أي وقت، عمومًا دعونا لا نتحدث أكثر وننتقل بشكل مباشر للقائمة. التطبيقات Augustro Music Player : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 1 يوم. Correlate – Health Diary and Life Journal : السعر الحقيقي 2.99$، مجاني لمدة 3 يوم. File Manager Pro (No Ads) – SS Explorer : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم. UnreliAlarm – Podcast and music alarm! : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم. Apps Manager Pro : السعر الحقيقي 3.49$، مجاني لمدة 5 يوم. Auto-rotate Control Pro : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 5 يوم. Permissions Manager Pro (AD Free) : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 5 يوم. Phone Cooler Pro | Cool & High Temperature : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم. 80s Music Radio Pro : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 6 يوم. Email Pro : السعر الحقيقي 3.99$، مجاني لمدة 6 يوم. Fast Charge Pro : السعر الحقيقي 3.99$، مجاني لمدة 6 يوم. Music Player Pro : السعر الحقيقي 3.99$، مجاني لمدة 6 يوم. Life Quotes and Sayings : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 7 يوم. Top Scanner Pro – Document Scanner: السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم. Cerco Pro: السعر الحقيقي 0.99$،مجاني لمدة 4 يوم. Distraction Free Icon Pac: السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم. Valentine Premium – Icon Pac: السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم. ORANGE NEON ICON PAC: السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم. الألعاب: Empire Warriors Premium: Tower Defense Games : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 1 يوم. Dead Bunker 3: On a Surface : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 2 يوم. Defense Zone HD : السعر الحقيقي 2.99$، مجاني لمدة 2 يوم. Frontier Wars: Defense Heroes – Tactical TD Game : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 2 يوم. VR Tomb’s Secrets : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 3 يوم. Cat town (Tap RPG) – Premium : السعر الحقيقي 2.49$، مجاني لمدة 4 يوم. Dot Heroes Ⅱ : Top Summoner : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم. Dot Heroes III – Keep the Castle VIP Edition : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 4 يوم. Merge Monster VIP – Idle Puzzle RPG : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم. Shuriken Jump :السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم. Warriors’ Market Mayhem VIP : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم. Assassin Lord : Idle RPG (Magic) : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 5 يوم. Dungeon & Pixel Hero VIP : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم. Evertale : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم. Superhero War Premium: Robot Fight – Action RPG : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 5 يوم. Tap tap cartoonist – Cartoon999 (VIP) : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم. Pocket World VIP: Island of Adventure : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 6 يوم. Color Link Deluxe VIP : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 7 يوم. HopeSquare Pro : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم. Tap Tap Fist VIP : السعر الحقيقي 2.99$، مجاني لمدة 7 يوم.





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كانت هذه تفاصيل خبر 18 تطبيق و 20 لعبة متاحة مجانًا ولفترة محدودة لمستخدمي أندرويد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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