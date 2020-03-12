إلغاء معرض الترفيه الإلكتروني E3 بنسخة العام الجاري 2020 (تقرير)

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على ما يبدو أن معرض الترفيه الإلكتروني E3 سيستلم هو الأخر لموجة الإلغاءات التي طالت العديد من المؤتمرات المحلية والدولية حول العالم؛ ففد أشار تقرير لـ Bloomberg أن مؤسسة ESA وهي المسؤولة عن تنظيم هذا المعرض السنوي ستعلن خلال اليوم عن إلغاء الحدث.

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فيما كان حساب Devolver Digital قد قام بنشر الخبر بتغريدة على تويتر قبل أن صدور الإعلان الرسمي المتوقع من ESA لإلغاء المعرض.

ويجدر بالذكر أن هذا التقرير قد جاء بعد أن قامت العديد من الشركات التقنية بالإعلان عن إلغاء مؤتمراتها أو تأجيلها بسبب أزمة تفشي فايروس كورونا في العالم، والتي كان منها مؤتمر مطوري الألعاب GDC حيث سيتم الإكتفاء ببثه مباشرة عبر منصة Twitch حسب ما تم الإعلان عنه بالأمس؛ وكذلك مؤتمر فيس بوك F8 ومؤتمر جوجل للمطوريين I/O بالإضافة لمؤتمر SXSW تم إلغائها.

ويعد معرض E3 من أهم الأحداث العالمية التي يتم فيها غالباً الكشف عن جديد وحدات الألعاب وكذلك ألعاب الفيديو الجديدة من الشركات التقنية المتخصصة في هذا المجال.

