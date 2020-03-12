جي مايل الآن يدعم تعدد التواقيع لكل حساب

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لو كنت ممن يستخدمون التواقيع التي تزيل رسائلك البريدية، فإنك قد وقعت بمشكلة التوقيع الخاص بالعمل الذي يظهر تحت رسالة شخصية، لذا جي مايل لديها الحل بدعم تعدد التواقيع بحيث يمكنك استخدام التوقيع المناسب لكل رسالة.

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والآن عبر نسخة الويب من بريد جي مايل يمكنك تفعيل عدة تواقيع من خلال الإعدادات، وبعدها من نافذة إنشاء رسالة جديدة ستجد هناك زر على شكل قلم يتيح لك إدارة واختيار التوقيع المناسب المراد إرساله مع الرسالة.

بدأت جوجل بإتاحة الخاصية تدريجياً لكافة المستخدمين حول العالم، والبداية ستكون مع مستخدمي G Suite ولاحقاً للبقية.

قد يكون هذا تفصيل صغير لا يراه الكثيرون مهماً، لكن ضمن أصول المراسلات من المهم أن يكون تحت رسائل العمل توقيعك الاحترافي المهني، ورسائل الأصدقاء توقيعك الشخصي، وعدم الخلط بينهم.

