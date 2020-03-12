سياسي / تعيين الأمريكية ستيفاني وليامز ممثلة خاصة بالإنابة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا



نيويورك 16 رجب 1441 هـ الموافق 11 مارس 2020 م واس

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مساء اليوم، تعيين ستيفاني توركو وليامز من الولايات المتحدة الأمريكية، كممثلة خاصة بالإنابة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل).

وستتسلم ستيفاني وليامز منصبها كممثلة خاصة بالإنابة إلى حين تعيين بديل للمبعوث الأممي المستقيل غسان سلامة الذي أعلن تنحيه في بداية الشهر الحالي بسبب حالته الصحية.

يذكر أن ستيفاني وليامز شغلت في السابق منصب القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة الولايات المتحدة في طرابلس (مكتب ليبيا الخارجي)، وتولت منصب نائب رئيس بعثة الولايات المتحدة الأمريكية في العراق (2016 – 2017) والأردن (2013 -2015) والبحرين (2010 -2013) حيث كانت على رأس السفارة بصفة القائم بالأعمال لفترة 10 أشهر، وهي حاصلة على درجة الماجستير في الدراسات العربية من مركز الدراسات العربية المعاصرة في جامعة جورج تاون.

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